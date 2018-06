Assaltantes de bancos morrem com explosão de dinamite

PORTO ALEGRE - Dois homens morreram ao tentar arrombar caixas eletrônicos dentro de um banco na região metropolitana de Porto Alegre nesta madrugada. O incidente ocorreu na sala de atendimento de uma agência do Banrisul (Banco do Estado do Rio Grande do Sul) em Viamão, cidade vizinha à capital.

Os corpos foram encontrados em meio aos escombros por volta das 4h, instantes após a explosão. A agência, localizada na RS-040 - uma das ligações entre Porto Alegre e o litoral - teve toda a sua frente destruída.

A polícia suspeita que os homens instalaram os explosivos nos caixas, mas não tiveram tempo suficiente para deixar a agência antes de sua detonação. Até o fim da manhã deste sábado, os dois mortos ainda não haviam sido identificados. Um deles vestia uma touca ninja. Com eles foi encontrada uma pistola.

Segundo testemunhas, logo após a explosão, dois veículos deixaram o local às pressas. Perto dali, um automóvel Chevrolet Cobalt foi encontrado com algumas bananas de dinamite em seu interior. O Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) foi acionado para inspecionar o carro.