Assaltantes deixam bilhete após levarem R$ 160 mil de banco

Assaltantes invadiram um posto bancário do Santander na madrugada de segunda-feira, 6, no Centro de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e no lugar dos cerca de R$ 160 mil que estavam dentro do cofre da agência, deixaram um bilhete informando que não usaram armas nem drogas para cometer o crime. O furto foi percebido por Jair Pereira Cardoso, funcionário do banco, quando chegava para trabalhar. Além da falta de energia na agência, ele viu um buraco no forro e acionou a Polícia Militar. Dentro da sala do cofre foram encontrados uma marreta, chaves de fenda e dois pés-de-cabra, além de um bilhete com a seguinte mensagem: cem arma, cem drogas, cem violência - agradecemos a preferencia e acima de tudo nossa percistencia - é nois (sic). A ação pode ter ocorrido durante o final da noite domingo, quando a maior parte da força policial estava ocupada com as eleições municipais na cidade. Eles entraram pelo telhado do prédio, arrebentaram o forro de madeira e arrombaram o cofre forte. O sistema de alarme que não é monitorado por empresas de segurança ou pela polícia, foi desligado. Nesta terça-feira, 7, a Polícia Civil informou que fortes suspeitas indicam a participação de mecânicos no roubo, pois existe graxa nas ferramentas abandonadas na agência. Mecânicos autônomos e oficinas de consertos de carros estão sendo investigados. (Com João Naves de Oliveira, de O Estado de S. Paulo)