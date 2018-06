Assaltantes invadem casa e fazem cinco reféns na zona norte de São Paulo

SÃO PAULO - Cinco moradores de uma casa foram mantidos reféns na manhã desta segunda-feira, 4, no bairro Canindé, na zona norte de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, três bandidos invadiram uma casa na Rua Aparecida, por volta das 7h10, e renderam os moradores. Um dos vizinhos percebeu a ação e acionou a polícia, que cercou o local e passou a negociar a libertação das vítimas.

Minutos depois, os bandidos libertaram três pessoas, mas mantiveram as outras duas dentro do imóvel. A polícia continuou a negociação e, por volta das 8h30, todas as vítimas foram soltas e os assaltantes se entregaram.

Uma das moradoras teve ferimentos provocados por uma faca. Ela foi socorrida em um hospital da região. Não há informação sobre seu estado de saúde.

Com os suspeitos foram apreendidas duas armas de fogo e uma faca. A ocorrência deve ser registrada no 12º Distrito Policial (Pari).