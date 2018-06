Assaltantes invadem condomínio de luxo na zona sul do Rio

RIO - Quatro assaltantes invadiram duas casas na segunda-feira, 30, à noite, em um condomínio de luxo na Rua Lopes Quintas, no bairro do Jardim Botânico, zona sul do Rio. Eles fizeram um caseiro e uma família reféns e recolheram joias, eletrodomésticos e dinheiro. Acabaram presos. Um deles estava com uma tornozeleira de monitoramento do sistema penitenciário - geralmente usadas no regime semiaberto e em casos de prisão domiciliar.

O Jardim Botânico é uma dos bairros mais valorizados do Rio e o condomínio tem vigias e câmeras de segurança. Na primeira casa, à qual os bandidos chegaram por volta das 20 horas, encontraram apenas o caseiro. Ele foi amordaçado e agredido. Como o imóvel estava em obras, o bando logo passou à segunda casa.

Nesse momento, o porteiro conseguiu chamar o vigia de plantão, que acionou a polícia. Os ladrões chegaram a render a família da segunda casa (um casal e dois filhos) e a ameaçá-la, mas acabaram surpreendidos pela polícia na saída do condomínio, quando tentavam fugir no carro do casal. Os policiais atiraram nos pneus para detê-los.

Foram presos Júlio César Pereira dos Santos, de 44 anos, Bruno de Azevedo Silva, de 19, Rafael da Silva Batista, de 31, e Fabiano Alves Masques, também de 31 anos. Todos os pertences foram recuperados. Eles estavam com duas pistolas, um revólver e munições. Todos tinham passagem pela polícia, por diferentes crimes.