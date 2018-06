Assaltantes invadem tabelionato e fazem 15 reféns Três assaltantes invadiram um tabelionato e mantiveram 15 pessoas como reféns,hoje a tarde,em Porto Alegre. Depois de usar três funcionários como escudos, trancar os outros numa sala e de abrir um cofre - que estava vazio -, o grupo decidiu entregar-se à polícia, que havia cercado o prédio. Essa foi a quarta ocorrência do gênero neste ano na capital gaúcha. Os funcionários relataram que o trio entrou no tabelionato pouco depois das 14 horas gritando que queria dinheiro. Ao sentir que o assalto seria frustrado, Alexsandro Ferreira, de 23 anos, e Sírio Gomes, de 21 anos, ambos com antecedentes por roubo e receptação, e Cristiano da Silva, de 27 anos, chamaram a advogada Simone Andriotti, com quem negociaram a rendição. Às 15 horas os reféns foram liberados e os assaltantes presos em flagrante por roubo qualificado, posse de armas e manutenção de reféns.