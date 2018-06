Assaltantes invadem unidade do Exército na Bahia e roubam 20 fuzis

SALVADOR - A unidade Tiro de Guerra do Exército na cidade de Serrinha, na Bahia, a 173 quilômetros de Salvador, foi invadida por assaltantes na madrugada desta terça-feira, 14. Armados com revólveres, os criminosos renderam os soldados que trabalhavam no local e levaram 20 fuzis de uso exclusivo das Forças Armadas. A polícia ainda não tem suspeitos para o crime.

Segundo informações do Comando da 6ª Região Militar, a ação foi realizada por volta de 0h30. Cinco homens chegaram à unidade em um carro e três deles, encapuzados, pularam a grade e renderam os três soldados que estavam no local, desarmados. Um deles teria sido agredido pelos assaltantes, mas não teve ferimentos graves.

Os criminosos, então, foram à sala onde ficam guardados os armamentos e levaram 20 unidades da arma Mosquefal M-964, utilizada em treinamentos militares.

Segundo o Exército, havia mais armas na sala, que não foram roubadas, e os assaltantes não levaram munição antes de fugir. Um inquérito policial militar foi instaurado e as Polícias Civil e Federal investigam o caso.