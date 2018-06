Assaltantes levam bebê dentro de carro roubado no RS

Dois assaltantes roubaram um carro e levaram junto uma criança de 3 anos na noite de quinta-feira, 28, em Porto Alegre. O menino foi libertado a três quadras do local do crime e encontrado por familiares uma hora depois. Um dos ladrões foi preso. O automóvel foi localizado na manhã desta sexta-feira.

O assalto começou quando a vendedora de roupas Daiane Santos, de 27 anos, estava chegando em casa, no bairro Rubem Berta, na zona norte da capital gaúcha. Enquanto manobrava o Corsa para entrar na garagem, ela foi abordada e retirada do automóvel. A dupla entrou no carro e arrancou sem atender aos apelos que a mãe fazia para permanecer com o filho.

Daiane e seu marido, o motorista Luiz Machado, de 37 anos, acionaram a polícia imediatamente e começaram as buscas com ajuda de outros familiares e vizinhos. Depois de percorrer diversas ruas do bairro, a mãe e um cunhado encontraram o menino brincando com outras crianças, a três quadras de casa.

Nesta sexta-feira, já aliviada, Daiana disse que foi "horrível" a hora que passou entre o assalto e o reencontro com o filho. "A gente só pensa em desgraça, pede socorro, sai desnorteado", narrou, admitindo que "se tivesse de perdoar, perdoaria" a dupla porque ela libertou a criança.