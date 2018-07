Assaltantes libertam reféns em estrada do Pará A Polícia Militar de Redenção, no sul do Pará, informou que os cinco reféns que haviam sido levados por 30 assaltantes de banco foram libertados esta noite a 40 quilômetros daquela cidade. Entre eles, havia três policiais militares. Os bandidos invadiram durante a manhã as agências do Banco do Brasil e HSBC daquela cidade, fizeram cerca de 5 reféns, trocaram tiros com a polícia e depois fugiram em direção à fronteira do Pará com os estados de Mato Grosso e Tocantins. Durante o assalto, vinte pessoas ficaram feridas na troca de tiros dos bandidos com a polícia, sendo seis deles militares do batalhão da PM em Redenção. Segundo a Secretaria de Segurança do Pará, os assaltantes levaram R$ 200 mil em dinheiro. Nenhum dos bandidos foi preso. Eles estão em duas caminhonetes, uma picape pertencente à PM e um carro-forte do HSBC. Cerca de 150 policiais do Pará devem retomar a caçada ao bando na manhã de hoje.