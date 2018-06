Assaltantes rendem turistas estrangeiros em pousada na Bahia

SALVADOR - Um grupo de seis homens, quatro deles armados, assaltou, na manhã desta quarta-feira, 18, funcionários e hóspedes da Pousada Art Nativa, localizada na cidade de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, Região Metropolitana de Salvador.

Segundo informações da delegacia do município, a ação ocorreu por volta das 8h30, quando era servido o café da manhã. Os assaltantes entraram no estabelecimento e mandaram todos os que estavam no local deitarem no chão, antes de recolher os pertences de funcionários e hóspedes. Foram levados computadores, telefones celulares, relógios, dinheiro e documentos das vítimas, além da mala de um dos turistas. O grupo fugiu em seguida. Não houve feridos na ação.

Entre as vítimas do roubo estão seis turistas estrangeiros que estão na região para acompanhar a Copa do Mundo, dos quais três alemães, dois holandeses e um esloveno. A polícia tenta identificar os autores do crime.