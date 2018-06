Assaltantes roubam hospital público infantil em Recife

Um hospital público infantil repleto de crianças internadas. Foi esse um dos mais recentes alvos dos assaltantes de Recife. Durante a madrugada de domingo, três homens armados invadiram o Hospital Infantil Jorge de Medeiros, localizado no bairro do Rosarinho, na zona norte da cidade. Durante a investida, pacientes e funcionários foram trancados em banheiros e salas de procedimentos. Os assaltantes levaram dinheiro, objetos pessoais das vítimas e computadores que estavam na recepção da unidade de saúde. De acordo com informações da Polícia Civil há suspeita de que o crime tenha sido cometido com a ajuda de alguém que conheça a rotina e a estrutura física do local, já que antes do assalto os ladrões cortaram os cabos telefônicos. O único vigilante que fazia a guarda do local não usava arma. Segundo a direção o fato deve-se a "natureza da unidade, eminentemente voltada para o atendimento de menores".