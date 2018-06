Assaltantes tentam guinchar caixa eletrônico em Porto Alegre Um grupo de pelo menos oito assaltantes tentou usar um caminhão-guincho para carregar um caixa eletrônico instalado num posto de combustíveis na zona norte de Porto Alegre, nesta segunda-feira. O plano deu errado porque o cabo de aço que arrastaria o equipamento de auto-atendimento e o dinheiro que estava dentro dele arrebentou. Os ladrões desistiram sem levar nada. A ação do grupo começou com o roubo do caminhão-guincho. O motorista foi mantido como refém. No posto, os assaltantes renderem um funcionário e quebraram os vidros da sala onde estava o caixa eletrônico. Ao perceberem que não conseguiriam concluir a operação, os ladrões libertaram o motorista, abandonaram o caminhão e fugiram em dois automóveis.