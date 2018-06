Assaltantes trocam tiros com seguranças e roubam carro-forte na BA

SALVADOR - Oito assaltantes armados trocaram tiros com seguranças e assaltaram malotes de dinheiro de um carro-forte da empresa Nordeste Segurança, no estacionamento do supermercado Gbarbosa, no bairro periférico de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, na manhã desta quarta-feira, 14.

De acordo com a polícia, apesar de o estabelecimento ter clientes na hora do ataque, ninguém ficou ferido. O dinheiro roubado, cerca de R$ 200 mil, abasteceria caixas eletrônicos instalados dentro do supermercado.

Segundo agentes da Delegacia de Furtos e Roubos, que investigam o crime, os assaltantes chegaram ao estabelecimento em dois carros e uma moto, minutos antes de o carro-forte estacionar. Eles aguardaram, dentro do supermercado, a saída dos seguranças do veículo, antes de anunciar o roubo e disparar contra os vigilantes, que tentaram reagir, mas foram rendidos em seguida.

Além do dinheiro, foram levadas três armas dos seguranças. Os assaltantes fugiram nos mesmos veículos nos quais chegaram e ainda não foram identificados.