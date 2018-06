Assalto a banco deixa quatro pessoas feridas em SP Um assalto a uma agência bancária do Itaú terminou com quatro pessoas feridas, uma delas em estado grave, na tarde desta quarta-feira, 28. A agência, localizada na Avenida do Ibirapuera, zona sul de São Paulo, foi cenário de um tiroteio entre policiais e assaltantes. Em entrevista ao SPTV 2º edição, o delegado do Grupo Armado de repressão a Roubos e Assalto (Garra) Oswaldo Gonçalves, o Nico, disse que um cliente iniciou o tiroteio durante o assalto. Armado, o cliente usava o caixa eletrônico quando percebeu o assalto, reagiu e baleou um dos assaltantes. Dos quatro feridos, dois foram encaminhados ao Hospital Alvorada e outros dois, ao Pronto-socorro São Paulo. Entre as vítimas, estava uma adolescente de 13 anos. Às 20h50 ela estava sendo operada. O estado de saúde dela era considerado grave. Segundo o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), pelo menos cinco pessoas participaram do assalto. Uma delas já foi presa. Matéria ampliada às 21h05