Assalto a residência termina em morte no ABC

Um rapaz acabou morrendo durante uma tentativa de assalto na noite de quinta-feira, 27, no bairro Novo Oratório, em Santo André, no ABC. Baleado no braço esquerdo, por volta das 20 horas, um rapaz, identificado como Flávio da Silva, foi encaminhado pelos bombeiros ao pronto-socorro Bartira, mas não resistiu aos ferimentos, pois o tiro atravessou tórax e se alojou no outro braço.

Segundo relato de Bruno Antonio da Silva, de 57 anos, tio da vítima, ele e o sobrinho conversavam na garagem da casa, na altura do nº 75 da Rua Mongólia, quando dois bandidos, um deles um rapaz magro, de cerca de 1,8 metro de altura, armado e usando boné escuro, teriam anunciado assalto e ordenado que Bruno e Flávio entrassem com eles na residência.

Não se sabe por que motivo ainda, mas os assaltantes atiraram contra Flávio e fugiram sem nada levar da casa. Já na rua, a dupla roubou um Gol para conseguir deixar a região mais rápido. O veículo foi abandonado minutos depois e, para dar sequência na fuga, os criminosos roubaram então um Renault, seguindo em direção à capital paulista. Até a 1h30 desta sexta-feira, 28, os bandidos continuavam foragidos.

Apesar de nada ter sido levado da casa, o caso está foi registrado como latrocínio no 2º Distrito Policial de Santo André, pois, segundo o delegado, ao que tudo indica, a intenção da dupla era mesmo assaltar a casa.