Assalto a restaurante termina com três mortos no Rio

RIO DE JANEIRO - Dois homens e uma mulher morreram durante troca de tiros com a PM, na manhã desta segunda-feira, 13, quando tentavam assaltar um restaurante na Tijuca, na zona norte do Rio. Pelo menos outros dois comparsas do grupo conseguiram fugir, levando R$ 10 mil do estabelecimento, além de celulares, dinheiro e joias dos funcionários. O tiroteio causou pânico entre as pessoas que passavam pela região. Só os assaltantes foram atingidos.

O assalto começou às 10h30, quando um casal vestindo roupa social entrou no restaurante Brasa Gourmet, na esquina das ruas Mariz e Barros e Professor Gabizo, se passando por cliente. Após perguntar se o estabelecimento já estava funcionando, o casal anunciou o assalto. Outros três integrantes da quadrilha entraram e renderam os cerca de 20 funcionários que estavam no restaurante. Todos foram reunidos na cozinha e, sob a mira de armas, obrigados a entregar objetos pessoais.

Vizinhos suspeitaram do movimento e acionaram a PM. Ao chegar, os policiais se depararam com o casal de assaltantes na porta. A mulher se apresentou como funcionária e, enquanto conversava com os policiais, retirou da bolsa uma pistola e atirou contra os policiais. Seu comparsa também atirou. Os policiais revidaram e atingiram o casal, que morreu no local.

Um terceiro assaltante tentou fugir, mas foi baleado e morreu a caminho do hospital Souza Aguiar, no centro. Além do inquérito sobre tentativa de latrocínio (matar para consumar o roubo), a Polícia Civil iniciou uma investigação específica sobre a morte desse homem, o único identificado até a tarde de hoje. Magno Barbosa Casemiro, de 36 anos, estava foragido da polícia e morava na Rocinha, comunidade da zona sul do Rio.