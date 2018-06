Assalto a van deixa 2 mortos e 4 feridos O assalto a uma van deixou dois mortos e quatro feridos, ontem, na Ilha do Governador, no Rio. Segundo a PM, por volta das 20 horas, dois bandidos anunciaram o assalto. Um policial civil, que viajava no veículo, reagiu. Na troca de tiros, os assaltantes foram baleados e mortos. Os quatro feridos foram levados a um hospital - dois em estado grave.