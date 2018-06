Assalto e tiros causam pânico perto de escola em Realengo

SÃO PAULO - Um assalto perto da Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, na zona oeste do Rio, onde um atirador matou 12 crianças, assustou moradores da região na tarde desta terça-feira, 12.

Segundo informações iniciais da Polícia Militar, por volta das 15h30, dois homens em uma moto atiraram contra um motorista, perto da escola.

A vítima havia acabado de sacar cerca de R$ 300 de uma agência bancária da região. Os bandidos deram dois tiros, um deles no pneu do carro, o que fez o veículo parar.

Os criminosos fugiram levando o dinheiro, documentos, um cordão de ouro e o celular do motorista, que ficou ferido e foi levado para o Hospital Estadual Albert Schweitzer. Policiais do 14º BPM (Bangu) estão no local.

