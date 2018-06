Assalto, perseguição e morte em rodovia no interior de SP Um assaltante morreu, um foi baleado e três acabaram presos após uma tentativa de roubo, seguida de perseguição, tiroteio e acidente, por volta das 20 horas desta sexta-feira, na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), que liga as cidade de Jundiaí a Itu, região de Sorocaba, interior do Estado de São Paulo. Armada com dois revólveres calibre 38 e em posse de quatro aparelhos celulares, a quadrilha, que trafegava no sentido Jundiaí-Itu, abordou um motorista de uma carreta na altura do km 92, em Itu. O caminhoneiro, que transportava bebidas da fábrica Cereser, com destino ao Estado do Paraná, foi obrigado a parar a carreta na faixa da direita após ter uma arma apontada para si quando os bandidos conseguiram emparelhar o Ford Ka prata, roubado, no qual estavam, com a carreta. Segundo o cabo Lusimar, da 4ª Companhia do 3º Pelotão do 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário, os criminosos, assim que viram a aproximação da viatura, que fazia patrulhamento de rotina, abortaram a ação - um deles ainda na cabine da carreta - voltaram para o carro e fugiram. Dois quilômetros a diante, a quadrilha fez o retorno pela própria pista e seguiu no sentido contrário, mas depois de 6 km de perseguição, o bandido que dirigia o Ford Ka, Ivan da Silva Lima, 31, já baleado, perdeu o controle do carro, bateu contra uma pedras que estava no acostamento e capotou o veículo. Ivan morreu no local segundo a polícia. Inaildo Francisco da Silva, 27, foi levado em estado grave para a Santa Casa de Misericórdia de Itu. Gilson José dos Santos Lima, 33, e os irmãos Alexandre Semião de Castro, 22, e A.S.C., 15, foram levados para a Delegacia de Itu. Inaildo, Ivan, Gilson e Alexandre foram indiciados por tentativa de roubo, resistência e formação de quadrilha pelo delegado Gilmar Marto Monteiro, plantonista do Distrito Policial da cidade. O menor seguirá para a Febem. O Ford Ka, segundo a polícia, foi roubado no último dia 11 de março em Barueri, na grande São Paulo.