Assalto provoca tiroteio em shopping de Belo Horizonte

Na véspera do dia dos pais, várias lojas do Shopping Del Rey, na região da Pampulha, um dos maiores da capital mineira, tiveram que baixar as portas mais cedo. Apesar do grande movimento de clientes na noite de sábado, 7, dois assaltantes deram pelo menos três tiros dentro do estabelecimento durante assalto a uma funcionária do estabelecimento.

Quadrilha invade shopping de SP e rouba joalherias

Segundo a Polícia Militar, a vítima, que trabalha no estacionamento, seguia para depositar cerca de R$ 6 mil em um caixa eletrônico quando foi rendida por dois homens.

Ainda de acordo com a PM, a mulher, cujo nome não foi revelado, não reagiu, mas frequentadores do shopping afirmaram que ao menos três tiros foram dados no primeiro piso do centro comercial.

Frequentadores que estavam no local no momento contaram que, na hora dos tiros, por volta das 21h30, houve princípio de pânico e muita correria e algumas lojas fecharam, apesar do grande movimento que ainda havia no shopping.

Os dois assaltantes fugiram e, até a tarde deste domingo, 8, ainda não haviam sido encontrados. A polícia afirma que pouco depois do roubo dois adolescentes foram apreendidos suspeitos de participação no crime, mas foram liberados por falta de provas.