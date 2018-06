Assassinada durante assalto, diante do namorado Ao tentar fugir do homem que a assaltou e queria levar seu carro, na noite desta sexta-feira, na Rua Marquês de Alegrette, na Vila Humaitá, em Santo André, a supervisora de vendas Simone Tozetti Godoi, de 30 anos, foi baleada na cabeça. Morreu antes mesmo de ser levada pelo resgate do Corpo de Bombeiros ao Pronto- Socorro Municipal Central daquela cidade. Simone, que residia no bairro de Guaraciaba, naquele mesmo município da região do ABC paulista, dirigia seu automóvel Gol de placa CDZ-3502 e pretendia levar o namorado, Marcelo da Silva, para casa, no bairro Laranjeiras. Ao chegar na Rua Marquês de Alegrette, porém, por volta das 20h30, o casal parou o veículo em frente ao número 245. Um homem, usando moletom verde e empunhando uma arma, surgiu ao lado do carro, exigindo que o casal saísse. Assustada, a jovem tentou correr e estava a poucos metros do veículo quando aconteceu o disparo. O assaltante fugiu sem nada levar. O delegado Paulo Rogério Dionízio do 4º DP de Santo André registrou a ocorrência como ?latrocínio? e instaurou inquérito.