Assassinado major médico do Exército O major médico do Exército Acácio Alfredo Soares da Costa foi assassinado com um tiro na cabeça e dois nas pernas em assalto ontem pela manhã no Engenho Novo, na zona norte do Rio. O militar teve seu Honda Civic e uma arma de fogo roubados, além de objetos pessoais e dinheiro. Costa era especializado em radiologia e diagnóstico por imagens. O caso foi registrado na 25ª Delegacia de Polícia. Próximo ao local, também pela manhã, assaltantes fecharam um Golf na Avenida Arquias Cordeiro e assaltaram ocupantes de um Palio e de um Astra.