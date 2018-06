Assassinos de fotógrafo podem ter sido mortos Dois corpos carbonizados foram encontrados na madrugada de ontem na Rua Iguapé, em Cordovil, zona oeste do Rio. PMs do 16º Batalhão foram avisados de que havia um carro incendiado naquele local. Moradores disseram à polícia que os mortos eram os suspeitos de atirarem no fotógrafo do jornal O Dia, André Azevedo, o André AZ, assassinado numa tentativa de assalto na quarta-feira, quando passava pela Av. Brasil. Para a polícia, os homens foram mortos a mando do tráfico local, por terem atraído atenção da polícia para a região.