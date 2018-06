Assembleia afasta diretor e investiga gastos com TV A Assembleia Legislativa de São Paulo nomeou uma comissão interna para apurar as supostas irregularidades na gravação de boletins de TV sobre as atividades externas dos parlamentares. A Casa afirmou que o diretor de comunicação, Antonio Rudnei Denardi, pediu afastamento para "colaborar para a isenção dos levantamentos a serem feitos pela comissão".