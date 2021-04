Assembleia da CNBB faz homenagem ao jornalista José Maria Mayrink

Teve início nesta segunda-feira, 12, a 58.ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (AGCNBB). O evento vai até sexta-feira, 16, e reúne o episcopado brasileiro pela primeira vez de forma on-line, em razão da pandemia. O tema geral do encontro é “Casas da Palavra – Animação bíblica da vida e da pastoral nas comunidades eclesiais missionárias”.

Em coletiva de imprensa realizada nesta tarde, foi prestada homenagem ao jornalista José Maria Mayrink, que faleceu no fim do ano passado, no dia 23 de dezembro, aos 82 anos. Mineiro e ex-seminarista, o repórter especial do Estadão era especializado em fé e religião, cobrindo eventos da Igreja católica.

Nas palavras de dom Joaquim Mol Guimarães, presidente da comissão episcopal pastoral para a comunicação CNBB, o jornalista foi um referência em sua especialidade. “Sempre com um modo respeitoso de trabalhar, com um olhar sensível traduzido em precisas e belas palavras, rendemos essa homenagem ao jornalista que mais participou de coberturas desta nossa assembleia”, afirmou o bispo.

Questionado sobre a pandemia, dom Armando Bucciol falou da importância da escuta na igreja, uma necessidade das famílias enlutadas. O bispo ainda apontou a necessidade de multiplicar o número de pessoas capacitadas para escutarem dentro das comunidades. Participaram também da coletiva dom José Antônio Peruzzo, Arcebispo de Curitiba e Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza, Bispo Diocesano de Garanhuns.