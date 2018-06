Assembleia debate distribuição de ICMS O deputado Rodrigo Chamoun (PSB) foi o escolhido para presidir a Comissão Especial do ICMS, instalada na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. A comissão tem o objetivo de analisar questões relacionadas à necessidade de alteração nos critérios de distribuição do tributo aos municípios capixabas. A ideia é discutir a questão com prefeitos, vereadores e a sociedade civil organizada.