Assembleia do Rio eleva salário de Cabral em 5,8%

RIO - Decisão da Assembleia do Rio de Janeiro (Alerj) elevou o teto do funcionalismo do Estado em 5,8% em 2014, a partir do reajuste concedido ao governador Sérgio Cabral (PMDB) - que serve como balizador para os vencimentos do Executivo fluminense.

De acordo com a proposta da Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle da Alerj, o vencimento do governador vai de R$ 20,6 mil para R$ 21,8 mil. A elevação beneficia por exemplo integrantes de postos de coronel da polícia e auditores fiscais. O vice-governador receberá, em 2014, R$ 18,4 mil, assim como os secretários. Já os subsecretários receberão R$ 16,5 mil.