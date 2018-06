Assembleia Legislativa de SP discute hoje situação de cooperados Está marcada para hoje, às 14h30, uma audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Assembleia Legislativa de São Paulo para discutir eventuais prejuízos para cooperados do Banco Nacional dos Bancários (Bancoop). Proposto pelo deputado Vanderlei Macris (PSDB-SP), o encontro pretende ouvir representantes dos cooperados da instituição. Acusada de lavagem de dinheiro, a Bancoop vem sendo investigada pelo Ministério Público desde 2007. O promotor José Carlos Blat, que comanda as investigações, ainda não formalizou a denúncia contra a cooperativa, mas pediu, neste ano, a quebra dos sigilos bancários de diretores da instituição e o bloqueio das contas da Bancoop. O juiz Carlos Eduardo Lora Franco, do Departamento de Inquéritos Policiais e da Corregedoria da Polícia Judiciária da capital, negou o bloqueio das contas por considerar que a medida resultaria em paralisação das atividades da cooperativa e prejuízos aos cooperados. Macris acredita na importância de averiguar a situação dos cooperados em razão de eventuais danos sociais e econômicos e defende que as denúncias sejam esclarecidas para assegurar o direito de recebimento dos imóveis pagos ou em fase de pagamento.