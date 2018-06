Assembleia Legislativa repete Senado e edita atos secretos para contratar pessoal De forma semelhante à que ocorreu no Senado, a Assembleia Legislativa do Paraná tem usado diários avulsos para publicar alguns atos da Casa - que acabam "legalizados", mas dificultam a fiscalização. Esses "diários extraoficiais" não seguem numeração ou ordem cronológica e, às vezes, circulam no mesmo dia que o Diário Oficial. Entre 2006 e 2009, 56,7% dos atos oficiais da Assembleia apareceram nessas edições avulsas ou não foram publicados - a maior parte se refere a nomeações e demissões de funcionários do Legislativo.