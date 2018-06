A Assembleia Legislativa de Alagoas foi condenada pela Justiça Estadual a devolver R$ 21 milhões ao governo do Estado. O juiz Manoel Cavalcante de Lima Neto, da 18ª Vara da Fazenda Pública Estadual, acatou uma ação popular proposta pelo serventuário da Justiça Richard Manso, denunciando o excesso de gastos com pessoal no Legislativo. O Tribunal de Contas do Estado também terá de devolver R$ 12 mi ao Estado.