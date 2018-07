Assembléia vai investigar suposta trégua ao tráfico na Mangueira A Comissão de Segurança Pública da Assembléia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou nesta terça-feira requerimento do deputado Paulo Ramos (PDT) e vai convocar sete pessoas para prestar esclarecimento sobre um suposto pedido de trégua na repressão ao tráfico de drogas no Morro da Mangueira. A solicitação teria sido feita em fevereiro pelo secretário estadual de Esportes, Francisco de Carvalho, ao então comandante do 4º BPM (São Cristóvão), tenente-coronel Erir Ribeiro da Costa Filho, exonerado do cargo na semana passada sob alegação de ter um perfil ?pouco operacional?. Carvalho, que é deputado do PSB, afirma que pediu apenas a suspensão das incursões policiais no horário de entrada e saída de alunos nas escolas. Além dos dois, vão ser chamados para dar explicações sobre o caso o secretário de Segurança Pública, Anthony Garotinho, o comandante-geral da PM, coronel Renato Hottz, o presidente da Associação de Moradores da Mangueira, Anderson Monteiro, e o major Roberto Alves Lima, subcomandante do 4º BPM na época denúncia feita por Costa Filho. O deputado federal e ex-secretário de Segurança Pública Josias Quintal (PSB) vai ser convidado a depor. De acordo com o deputado Flávio Bolsonaro (PPB), presidente da Comissão, o tenente-coronel e Alves Lima devem ser ouvidos na sexta-feira.