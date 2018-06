O governador da Paraíba, José Maranhão (PMDB), assinou ontem um contrato com o Incra do Estado para concessão do direito real de uso de uma área de 1.007 hectares no sertão paraibano. Ocupada por 141 famílias de trabalhadores rurais desde 2004 e sem infraestrutura, a área produziu 160 toneladas de alimentos em 2009.