Assessor de Alckmin xinga Mercadante pela internet

No balanço final do debate, petistas achavam que Geraldo Alckmin (PSDB) se saiu melhor do que Aloizio Mercadante (PT), que "bateu pouco na oposição" ao mesmo tempo em que o tucano baixava o tom nas discussões. "Alckmin está fazendo o certo! Não perde a compostura, mantém a educação, não levanta a voz. É o discurso de quem está ganhando. Mas nós estamos perdendo! Não dá para continuar falando manso", esbravejava um graduado petista. A pergunta de Mercadante a Alckmin, sobre matricular filhos em escola pública, gerou reação de tucanos na internet. O mais exaltado, Fábio Lepique, assessor de Alckmin, chamou Mercadante de "babaca, banana e mau caráter" no Twitter.