Assessor de Marco Aurélio diz que eles não são monstros

"Não somos monstros". Foi assim que Bruno Gaspar, assessor do secretário de Relações Internacionais da Presidência, Marco Aurélio Garcia, reagiu nesta sexta-feira, 20, ao bombardeio da oposição, que interpretou como "comemoração" o gesto obsceno feito por ambos, quando viram na TV reportagem indicando que falha no freio do Airbus da TAM pode ter provocado a queda do avião, na terça-feira. "Eu estou muito triste", disse Gaspar à Agência Estado. "Nós estávamos num momento privado, extravasando nossa indignação com a cobertura parcial e precipitada de certos setores da imprensa, que tentaram politizar a tragédia", afirmou o assessor, numa referência às afirmações de que problemas na pista do Aeroporto de Congonhas podem ter contribuído para o desastre com o avião da TAM. Para Gaspar, o fato está sendo superdimensionado porque foram "setores da imprensa" que desrespeitaram os familiares das vítimas do vôo 3054 da TAM quando debitaram a culpa pelo acidente na conta do governo federal. Pela manhã, Garcia já havia divulgado nota à imprensa sobre o episódio com pedido de desculpas à população, alegando ter extravasado o sentimento de repúdio aos que trataram "sordidamente" de aproveitar a comoção vivida pelo País "para insistir na postura partidária de oposição sistemática a um governo duas vezes eleito pela imensa maioria do povo brasileiro".