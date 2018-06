Assessoria diz que ministro vai analisar propostas de engenheiros

A assessoria de imprensa da pasta informou que as licitações continuam suspensas até o fim da próxima semana, conforme prazo fixado no início da crise que determinou a substituição do ministro dos Transportes e de quase todos os dirigentes do Dnit e também da Valec, estatal que administra as ferrovias do País.

A tendência é que novos contratos sejam assinados antes mesmo da reforma nos procedimentos do Dnit. O governo anunciou que as novas licitações terão de se basear em projetos executivos, mais detalhados, para impedir acréscimos excessivos de preços.

Diretoria transitória. Para evitar a paralisação dos pagamentos por obras e serviços prestados ao departamento, a presidente Dilma Rousseff assinou na sexta-feira decreto permitindo que a diretoria colegiada do Dnit seja ocupada por servidores do órgão "em caráter transitório". Os novos diretores só poderão assumir depois de passarem por uma sabatina no Senado.