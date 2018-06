Associação de bairro que elegeu tucana perde projeto

Meses antes, no poder da entidade, os comunistas registraram no endereço da associação um núcleo do Segundo Tempo. O muro e a logomarca estão lá até hoje, mas não há nada no local. Depois de maio, dirigentes do PC do B no Piauí retiraram o Segundo Tempo e montaram um núcleo clandestino perto dali.

"Queriam que gente fizesse o Segundo Tempo, mas desde que só o pessoal deles, contratado por eles, tocasse o projeto. E ainda queriam que pagássemos a merenda. São desonestos", disse Maria Zélia Honório da Silva, a tucana que agora preside a associação.

Em Campo Maior, um vereador do próprio PC do B critica o Segundo Tempo. Ele rompeu com a ala que dirige a Federação da Associação dos Moradores do Piauí. "Nunca vi esse projeto aqui na cidade. O dinheiro vem, mas não sei o que fazem com ele."