Associação de bares entra com ação contra Lei Seca no STF

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira, 4, para que a lei 11.705/08, chamada de Lei Seca, seja declarada como inconstitucional. Segundo o pedido da associação, a lei excede os objetivos de sua criação, ultrapassando limites do estado de direito democrático, ferindo diversos princípios constitucionais e colocando em risco a sustentabilidade de um dos setores que mais emprega no País. Veja também: Os efeitos do álcool e os limites da lei seca Lei seca tem aprovação de 72% em São Paulo Cai total de vítimas em 3 hospitais de SP após Lei Seca Detidos 2 em fiscalização da Lei Seca em Salvador Advogado comenta a norma de tolerância zero Entenda os principais pontos da Lei Seca Opine - Aliás: a lei no Brasil é muito rigorosa? Na ação, foi pedido que sejam declarados como inconstitucionais os artigos 2.º, 4.º e 5.º, além dos incisos III, IV e VIII da lei, "por desrespeitarem os princípios de razoabilidade, proporcionalidade, individualização e isonomia, previstos na Constituição Federal", segundo comunicado da Abrasel. Agora o processo vai ser distribuído para um dos ministros do STF e analisado, para depois ser julgado. Segundo a assessoria de imprensa do órgão, não há previsão para quando o julgamento da ação deva ocorrer.