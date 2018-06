Associação defende autoridade para planejar transportes

RIO - A Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib) vai defender junto ao governo federal a criação da Autoridade Metropolitana de Transportes, com o objetivo de coordenar o planejamento de investimentos em transporte público nas regiões metropolitanas e atrair investimentos privados, afirmou nesta quarta-feira, 16, o coordenador do Comitê de Mobilidade Urbana da entidade e vice-presidente de Relações Institucionais da CCR, Ricardo Castanheira.

"É uma proposta que vamos desenvolver com mais detalhes com ministérios e governadores", afirmou Castanheira, em palestra durante a Sessão Especial do Fórum Nacional, promovido no Rio de Janeiro pelo Instituto Nacional de Altos Estudos (Inae), comandado pelo ex-ministro do Planejamento João Paulo dos Reis Velloso.

Pela proposta da Abdib, a Autoridade Metropolitana de Transportes atuaria no planejamento integrado de longo prazo, com transparência e racionalidade na tomada de decisões, desvinculação das políticas de transporte das políticas de governo, participação da sociedade civil e integração com os planos de expansão dos municípios.

Segundo Castanheira, esses elementos são importantes para aumentar a atratividade do investimento privado em mobilidade urbana.