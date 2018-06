Atacado por Ciro, tucano é defendido por Alckmin Em visita à capital do Piauí para apoiar a candidatura do tucano Sílvio Mendes ao governo, o governador eleito de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), rebateu as declarações do deputado Ciro Gomes (PSB-CE), que se referiu ao presidenciável José Serra como dono de um histórico de campanha caracterizado pela violência, a traição e o jogo rasteiro, sujo e baixo.