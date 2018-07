Ataques na Grande Fortaleza entram no 4º dia com 15 ônibus incendiados

FORTALEZA - A série de ataques a ônibus e prédios na Grande Fortaleza avança pelo quarto dia seguido. Agora, são 15 ônibus incendiados e 13 prédios atingidos desde sexta-feira, 27, até a madrugada desta segunda-feira, 30. Os ataques, segundo o secretário de Segurança Pública do Ceará, André Costa, são uma reação da facção Comando Vermelho à morte de três assaltantes de bancos, na última quinta-feira, 26, em Amontada, na zona norte do Estado.

Em troca de tiros com a polícia, em Amontada, morreram Francinei Nobre da Silva (Gangão), José Silvio dos Santos Vieira (Silvério) e Adriano Martins da Silva (Macumbeiro). Eles respondiam na Justiça por mais de 30 assaltos a bancos e ataques a carros-fortes.

A polícia conseguiu prender três pessoas suspeitas pelos ataques. Oderson dos Anjos Oliveira, de 19 anos, foi preso na Sapiranga, onde começaram os ataques na sexta-feira, 27. Ele estava com tornozeleira eletrônica e fora do perímetro permitido. Gean Patrick Aguiar Lima, de 19 anos, foi preso na Vila Elery com um galão de gasolina. Já Pedro Henrique Mesquita de Sousa, 27 anos, foi preso no Cristo Redentor com uma escopeta.

De domingo, 29, para esta segunda-feira, 30, foram incendiados ônibus nos bairros Bonsucesso e Passaré. Além disso, um posto da Secretaria da Fazenda (Sefaz) foi atacado na BR-222, em Caucaia.

Os 15 ônibus incendiados foram nos bairros Sapiranga, Conjunto Alvorada, Parque São José, Parque Dois Irmãos, Bela Vista, Bom Jardim, Passaré e Bonsucesso, em Fortaleza; e Parque Estrela, em Horizonte, na região metropolitana. Foram frustrados três incêndios a ônibus na Avenida Maestro Lisboa, na Lagoa Redonda; e nos bairros Álvaro Weyne e Jacarecanga. Nas ações, ninguém saiu ferido, mas o terror se espalhou na Grande Fortaleza.

Os prédios que sofreram atentados foram uma agência da Caixa Econômica Federal da Avenida Francisco Sá; agência do Itaú, na Sapiranga; agência dos Correios da Avenida Francisco Sá; Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, na Avenida dos Expedicionários; Secretaria Executiva Regional IV, na Avenida Silas Monguba; três unidades do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), no São Gerardo, Maraponga e Passaré; posto da Sefaz em Caucaia; Autarquia de Trânsito de Caucaia; Distrito Policial do bairro João XXII; Delegacia de Chorozinho; e loja de móveis no bairro Carlito Pamplona. Além disso uma viatura da Perícia Forense do Ceará foi incendiada no bairro Moura Brasil.

Depois de dois dias com frota reduzida, os ônibus de Fortaleza voltaram a circular nesta segunda, 30, com segurança policial.