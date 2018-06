Até 330 mil veículos devem seguir para a Baixada Santista A Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, estima que entre 250 mil e 330 mil veículos devam seguir em direção à Baixada Santista durante o feriado do dia do Trabalho. A contagem se inicia à 0 hora desta sexta-feira (27) e vai até as 24 horas de terça (1º de maio). O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) também terá operação especial, prevendo 30% de aumento médio no tráfego das rodovias paulistas neste feriado prolongado. De acordo com a Ecovias, a Operação Descida (7x3) deve funcionar apenas no sábado, das 8 às 20 horas. Na operação, os veículos que descem a serra poderão utilizar as duas pistas da via Anchieta e a pista Sul da rodovia dos Imigrantes. A subida será feita pela pista norte da Imigrantes. Já a Operação Subida (2x8) deverá ser implantada no domingo (29) e na segunda-feira (30), das 17 às 22 horas. Na terça-feira, o esquema será implantado mais cedo, às 11 horas. Com o esquema, os motoristas que retornam do litoral para a capital têm disponíveis as duas pistas da rodovia dos Imigrantes e a pista norte da via Anchieta. A expectativa do DER é de que os horários de maior movimento nas rodovias paulistas sejam entre as 16 horas de sexta-feira e 2 horas do sábado e entre 7 e 18 horas do sábado. Para o retorno, a orientação é de que os usuários evitem as estradas entre 12 e 23 horas de terça-feira. Rio-Santos Na Rodovia Litorânea (SP-55), onde a estimativa é de que passem 241.950 veículos durante os quatro dias do feriado, o DER programou algumas medidas operacionais: será liberado o acostamento para o tráfego entre os quilômetros 212 e 214, no trevo de acesso da rodovia Mogi-Bertioga à Riviera de São Lourenço, trecho da rodovia com lombadas que costuma congestionar com o excesso de veículos. Balsas A Dersa Desenvolvimento Rodoviário estima que mais de 230 mil veículos devam utilizar as travessias litorâneas neste feriado. Os horários de maior movimento devem ser entre 17 e 23 horas de sexta-feira e entre 7 e 16 horas de sábado. No retorno, a expectativa é de que o movimento aumente a partir do meio-dia de terça-feira. Seis embarcações estarão à disposição dos 194 mil veículos que deverão circular nos dois sentidos da travessia Santos-Guarujá. Em São Sebastião-Ilhabela, seis balsas farão o transporte dos 20 mil veículos esperados. Já na travessia Guarujá/Bertioga, onde haverá duas embarcações, são aguardados 11 mil veículos. No litoral Sul, a previsão de movimentação é bem menor: na ligação entre Iguape-Juréia o movimento esperado é de 3 mil veículos; em Cananéia-Ilha Comprida a estimativa é de 3,5 mil e na travessia Cananéia-Continente a previsão de movimento é de 1,8 mil veículos.