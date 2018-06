Até 6.ª, CET faz vistoria mecânica A CET fará até sexta-feira inspeções de segurança gratuitas na Barra Funda. É preciso agendar, mas só há vagas para o último dia. Na vistoria, são avaliados 70 itens fundamentais para o bom funcionamento do veículo, como correias, suspensão, freios e motor. A inspeção dura 20 minutos. Ao fim, o motorista recebe um relatório com a lista do que não está funcionando bem e é orientado a procurar uma oficina de confiança. O agendamento é pelo telefone3871-8750. O serviço é oferecido das 9 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas.