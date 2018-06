Até as 23 h, 1 em cada 4 vôos estava atrasado A poucos dias do Natal, os passageiros enfrentaram ontem filas e atrasos nos aeroportos do País. Segundo a Infraero, às 23 horas, 26,4% dos vôos estavam atrasados e outros 6,5% foram cancelados. O diretor de Operações da estatal, brigadeiro Nicácio Silva, atribuiu os atrasos ao grande movimento por causa da proximidade do feriado e da alta temporada de viagens, além de chuvas que dificultaram operações em cidades como Rio e São Paulo. "Como há integração da malha, reflexos são inevitáveis." Da zero hora até as 23 horas de ontem, dos 1.933 vôos programados pelas empresas, 510 tiveram atrasos superiores a uma hora. Outros 125 vôos foram cancelados nesse período.