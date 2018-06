Até companhia fica surpresa O anúncio da nova Linha 6 do metrô de São Paulo, entre o bairro da Freguesia do Ó, na zona norte, e a Rua do Oratório, na Mooca, zona leste, pegou de surpresa até a direção da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô). O projeto não estava contido no Plano de Expansão dos Transportes Metropolitanos - com investimentos orçados em R$ 16,3 bilhões até 2010. Uma reunião entre o prefeito Gilberto Kassab e o governador José Serra, na noite de segunda-feira, segundo o secretário dos Transportes Metropolitanos, José Luiz Portella, foi o que definiu a viabilidade do projeto. "A gente foi anunciando as propostas do plano de expansão conforme havia verba para isso. É o que acontece agora. A Linha 6 estava sendo estudada", justificou ontem Portella. "Estamos articulando para que o dinheiro seja transferido o mais rápido possível", completou o prefeito Gilberto Kassab.