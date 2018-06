Até dia 20 não será possível encontrar corpos, diz Aeronáutica

Segundo o almirante Júlio de Moura Neto, do Comando da Marinha, a fragata Jaceguai segue para os locais de buscas nesta sexta, substituíndo a fragata Constituição, que volta para o arquipélago de Fernando de Noronha com três corpos resgatados no feriado. Os militares informaram também que as duas aeronaves francesas não estão ajudando nas buscas nesta sexta porque passam por manutenções de rotina.

Destroços

Os militares avistaram nesta sexta-feira, 12, mais possíveis destroços do Airbus A330 a oeste do ponto do oceano Atlântico onde inicialmente eram concentradas as buscas. Navios já foram deslocados para recolher as peças. A Marinha e a Aeronáutica informaram que o tempo e a visibilidade pioraram, devendo dificultar os trabalhos na região. A condição do mar é considerada favorável, com ondas de até um metro de altura.

Os 37 itens que fazem parte do primeiro lote de destroços do voo AF 447 já resgatados foram apresentados, nesta sexta-feira, 12, à Imprensa, pelos comandos da Aeronáutica e Marinha. A visualização do material reforçou a hipótese de inexistência de fogo ou explosões durante a queda do avião no Oceano Atlântico, defendida por alguns especialistas. Muitos dos destroços eram compostos por materiais plásticos e espuma, alguns em bom estado de conservação, como uma maleta da cor laranja, máscaras de oxigênio, garrafas plásticas, assentos de tripulantes e almofadas. Não havia sinais de marcas de fogo em nenhuma das peças.