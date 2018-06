Até o Natal, Joana troca casa por praça da Vila Olímpia Maria Joana dos Santos, de 48 anos, mora dez meses por ano no Campo Limpo, e outros dois meses na Vila Olímpia, ambos bairros da zona sul de São Paulo. Desde 1995, a mudança ocorre sempre no fim de outubro, quando Joana sai em busca da solidariedade e do espírito natalino de quem passa pela Avenida dos Bandeirantes. "Nunca pedi nada. As pessoas passam por aqui, vêem a minha carroça e dão 1 quilo de arroz aqui, uma cesta básica ali", conta. Ela só volta para casa no dia 26 de dezembro. Desempregada, Joana está entre as pessoas que no fim do ano engrossam o número de moradores de rua da cidade. Casa, ela e a maioria desses sem-teto temporários têm. Mas, para economizar cada centavo que consegue - pela venda do papelão ou pela boa ação de um passante -, fica semanas sem voltar para casa. "Se vendo um monte de latinha, consigo R$ 2,70. A passagem é quase esse valor." O segundo endereço de Joana é fixo desde 1995. Com as amigas Flávia e Maria, que conheceu na rua, Joana monta à noite uma barraca na Praça Roger Patti. Ali, cozinham e dormem. De dia, a lona é desmontada e todos os pertences são amontoados num carrinho vigiado por uma delas. "A gente não faz sujeira. Não estamos roubando nem tocando campainha para pedir dinheiro. Só estamos pegando materiais recicláveis." A temporada fora de casa traz alguns benefícios. Em apenas um fim de ano, Joana ganhou 40 cestas básicas. "Dá para viver um bom tempo. A gente também divide com parentes", conta. Ao contrário dos outros anos, ela só conseguiu três cestas até agora. "Com essa propaganda da Prefeitura (contra esmolas) está mais difícil o pessoal ajudar." Os agentes da Prefeitura, segundo ela, também têm pressionado para ela e as amigas não ficarem na rua. "Na semana passada, ameaçaram jogar água em tudo, veio até polícia. Mas emprego ninguém oferece. Falam que vão nos levar para albergues, mas a gente tem casa, só não tem como ganhar dinheiro." O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro, afirma que todos os que são encontrados nas ruas normalmente são encaminhados para programas de transferência de renda ou requalificação profissional. "Não faltam programas."