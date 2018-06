Até sexta-feira, candidato prometia manter campanha

Orestes Quércia foi internado na terça-feira. Suspeitava-se de que as fortes dores na coluna seriam fruto do fato de o ex-governador não ter-se submetido a um tratamento fisioterápico após cirurgia à qual ele se submeteu em janeiro deste ano. Mas na sexta-feira um boletim do Hospital Sírio-Libanês confirmou que o ex-governador retomou o tratamento contra o câncer.

Na sexta-feira, "para não ficar alimentando boatos", o candidato divulgou em seu site oficial carta dirigida a eleitores, militantes e correligionários, intitulada "Vamos à vitória", na qual fala abertamente sobre seu problema de saúde. Apesar do diagnóstico de câncer, Quércia afirmava na carta que continuaria na campanha. "Muito em breve estarei recuperado. A campanha continua firme e conto com o apoio de todos nesta reta final."

No texto, o candidato relata que sentiu mal-estar devido ao ritmo desgastante da campanha e resolveu antecipar exames de rotina que faz desde o primeiro diagnóstico do tumor. "Visitei mais de 60 cidades num curto período de tempo e como não me senti muito bem resolvi antecipar a realização de exames de rotina que faço periodicamente há mais de dez anos devido a um câncer de próstata que tive, fato de conhecimento público", escreve. "Imagino que muitos já tiveram em suas famílias alguém que teve esse tipo de problema, que é muito comum em homens que passaram dos cinquenta anos", continua.

Em seguida, reconhece que foi displicente com a saúde. "A princípio, achei que meu mal-estar era reflexo da cirurgia que fiz na coluna no começo do ano e admito que não tomei os cuidados adequados. Mas meus exames indicaram uma pequena reincidência do problema na próstata e o diagnóstico precoce já deu início ao tratamento, apresentando melhora significativa, o que me deixou bastante animado", completa.

Depois da carta, nada mais foi divulgado no site oficial do candidato. A última notícia divulgada no blog oficial do PMDB em São Paulo, na sexta-feira, mostra um cartaz com a mensagem "Boato não! Existem vários boatos circulando sobre a saúde de Orestes Quércia. Quando ouvir um, não fique quieto. Fale a verdade".