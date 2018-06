Atentado contra candidato em Porto Real, RJ O comerciante Jorge Sersiotis, candidato do PFL e favorito à prefeitura do município de Porto Real, na Região do Médio Paraíba, sofreu um atentado durante comício na noite de quinta-feira. Sersiotis saiu ileso, mas seu segurança foi morto e um rapaz foi ferido gravemente. O atirador fugiu. O candidato havia acabado de descer do palanque para cumprimentar os eleitores quando o criminoso se aproximou. Ele atirou na direção de Sersiotis, que foi protegido pelo sargento da Polícia Militar Newton Sérgio Araújo Bastos, de 40 anos. Bastos se projetou à frente do candidato - para quem fazia a segurança -, levou um tiro no peito e não resistiu ao ferimento. O jovem Adalberto Carvalho dos Santos, de 17 anos, que assistia ao comício, foi atingido na cabeça e está internado em estado grave. Aproveitando-se da confusão gerada pelo disparo, o bandido correu e fugiu num carro que já o aguardava, em direção à Rodovia Presidente Dutra. Porto Real tem cerca de 5 mil habitantes e fica a 152 quilômetros do Rio.