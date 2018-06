Atingidos pelas chuvas passam de 1 milhão As cheias e enchentes provocadas pelas chuvas nas Regiões Norte e Nordeste já atingiram mais de 1 milhão de pessoas, segundo a Defesa Civil. Pelo menos 37 pessoas morreram, cerca de 100 mil estão desabrigadas e 196 mil desalojadas. De acordo com o levantamento da Secretaria Nacional de Defesa Civil, os danos causados pelo excesso de chuva já atingiram 357 municípios em 13 Estados. A secretaria enviou ontem alerta de chuva forte para Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins, Roraima, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. O ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, deve sobrevoar hoje municípios do Pará. De acordo com a Defesa Civil estadual, 32 cidades paraenses estão em situação de emergência. No Estado, cerca de 35 mil pessoas foram afetadas e pelo menos 1,6 mil estão desabrigadas. Até agora, a Secretaria Nacional de Defesa Civil enviou aos Estados atingidos 132 mil cestas de alimentos e 1,4 milhão de itens como colchões, cobertores, filtros, lonas e mosqueteiros. Ontem, a prefeitura de Manaus publicou no Diário Oficial do município decreto de situação de emergência. O decreto retira da prefeitura a obrigação de realizar licitações para compra de material de ajuda aos atingidos. Segundo a Defesa Civil municipal, estima-se que 18 mil pessoas serão diretamente afetadas pela enchente na cidade neste ano, com mais de 3 mil casas totalmente alagadas.