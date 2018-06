Atirador do cinema tenta matar colega de prisão O ex-estudante de Medicina Mateus da Costa Meira, de 34 anos - que em 3 de novembro de 1999 matou três pessoas e feriu outras quatro ao atirar em frequentadores do cinema do Shopping Morumbi, em São Paulo -, voltou a tentar matar, no dia 8, na Penitenciária Lemos Brito, em Salvador. A informação foi confirmada pela Secretaria de Cidadania, Justiça e Direitos Humanos da Bahia. A vítima, o espanhol Francisco Vidal Lopes, de 68 anos, condenado por tráfico de drogas, foi agredido com um golpe de tesoura na cabeça. O instrumento é usado pelos presos em trabalho artesanal. O espanhol passou por exames, que não indicaram gravidade no ferimento. Meira, condenado em 2004 a 110 anos e 6 meses de prisão - a pena foi reduzida, em 2007, para 48 anos e 9 meses -, foi transferido da Penitenciária 2, de Tremembé, em São Paulo, para a Lemos Brito em 27 de fevereiro, depois de a Justiça acolher pedido dos pais do atirador, que moram na capital baiana. O agressor, que era considerado preso de bom comportamento, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Em depoimento, disse que só falaria em juízo. Lopes desconfia que a agressão foi motivada por um desentendimento na noite anterior, quando Meira reclamou que ele fazia barulho.