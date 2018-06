Atiradores matam duas pessoas e ferem outra em Guarulhos Duas pessoas foram assassinadas e outra sobreviveu após serem vítimas de atiradores quando conversavam em uma rua do Jardim Cumbica, na periferia de Guarulhos, na Grande São Paulo. Policiais militares do 44º Batalhão foram acionados por testemunhas e, ao chegarem no local, encontraram baleados Diego Henrique Campos Inácio, de 18 anos, Maurício Santos de Jesus, de 23, e Denis de Marchi, cuja idade ainda não foi informada. Diego e Maurício, segundo a polícia, já estavam mortos, mas Denis, atingido por cinco tiros, foi levado em estado grave para o pronto-socorro da região. Ainda não havia pistas sobre os autores do crime. Até as 6 horas da manhã desta sexta-feira, nenhum parente das vítimas havia comparecido no 4º Distrito Policial de Guarulhos, onde o caso ainda não tinha sido registrado pois os policiais alegaram que o sistema de registro de ocorrências da delegacia estava fora do ar.